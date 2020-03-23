Суд в Гааге отложил до 8 июня решение по дополнительным расследованиям в деле катастрофе Боинга МН17 над Донбассом

Это связано с тем, что защите требуется больше времени, чтобы ответить на запросы прокуратуры. Заседание продлилось всего 45 минут, передает Associated Press.

Как рассказывает нидерландская газета De Telegraaf, судебное заседание прошло в сокращенном составе из-за ситуации с коронавирусом. В зале находились только трое судей, судебный секретарь, прокурор и адвокат. Судьи были на предписанном безопасном расстоянии друг от друга — между их креслами оставили по одному пустому сиденью. Пресса и родственники погибших пассажиров Боинга могли наблюдать за процессом с помощью видеотрансляции.



Обвиняемые – это трое граждан России и один гражданин Украины: Сергей Дубинский, офицер ГРУ, Игорь Стрелков, отставной офицер ФСБ и бывший так называемый министр обороны самопровозглашенной Донецкой республики, Леонид Харченко, командир разведподразделения той же ДНР и Олег Пулатов, полковник запаса российских ВДВ. Их обвиняют в причастности к убийству 298 человек, напоминает BBC. По версии следствия, самолет был уничтожен с помощью российской установки «Бук». Четверо же фигурантов в разной мере отвечали за его перевозку по территории Донбасса и предоставили экипажу ЗРК данные о точке пуска ракет по воздушной цели.

Ни один из обвиняемых не участвует в процессе, только Олег Пулатов согласился дать показания, но удаленно. На суде в Скипхолле его представляет адвокат. Которому предстоит изучить не менее 36 тысяч страниц дела, рассказывает нидерландское издание Hart van Nederland. Председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс заявил сегодня, что защита в ходе прошлых слушаний, в марте, обоснованно указала на то, что имела крайне ограниченное время для подготовки и не может ответить на запросы и предложения, сделанные прокуратурой, в том числе касающиеся дополнительных расследований. Поэтому решение откладывается до 8 июня, стороны должны будут представить свои требования в письменном виде.



Суд проходит по законам Нидерландов, поскольку большинство из 298 человек, находившихся на борту самолета, были гражданами этой страны.