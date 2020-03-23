Российские военные самолеты ИЛ-76 доставили в Италию около ста российских военных специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом. Отправка российских военных в Италию не повлияет на боеспособность войск радиационной, химической и биологической защиты, — сказал журналистам генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он уточнил, что в Италию отправлена лишь одна лаборатория из 15, имеющихся в войсках.

Италия опередила Китай по количеству умерших от коронавируса.

В Кремле подчеркивают, что Россия оказывает помощь Италии безо всяких условий, не рассчитывая на какие-то ответные шаги. В частности, в том, что касается отмены санкций. В то же время сама идея отмены взаимных санкций в условиях распространения коронавируса заслуживает внимания, – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее сенатор Константин Косачев высказал мнение, что на фоне коронавируса и колебания валютных курсов назрела необходимость в тотальной отмене любых экономических санкций.