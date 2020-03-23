Министр обороны России Сергей Шойгу летал в Сирию

Там он встретился с главой страны Башаром Асадом.

Сергей Шойгу прибыл в Сирию по поручению российского президента Владимира Путина, говорится в сообщении Минобороны. Он встретился с Башаром Асадом. В ведомстве отчитались о переговорах довольно формально: отмечается, главной темой переговоров стала ситуация в провинции Идлиб и вопросы реализации московского соглашения президентов России и Турции. Шойгу и Асад также обсудили различные аспекты военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками. Кроме того, затронули и тему помощи для восстановления экономики Сирии и гуманитарного содействия России населению, цитата, «страдающему от запретительных санкций западных стран». Напомню, что ранее в Минобороны обвинили США в разворовывании нефтяных ресурсов Сирии и попытках задушить ее экономику с помощью санкций. В последний раз Сергей Шойгу посещал Дамаск год назад. Тогда сообщалось, что он передал Асаду послание от Путина, но его содержание не раскрывалось.

В начале месяца Путин встречался в Москве с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они договорились о прекращении огня в Сирии и о совместном патрулировании зоны деэскалации.