ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов своего профессора о необходимости уничтожения «либеральной сволоты»

Высшая школа экономики созовет комиссию по этике из-за слов своего профессора о необходимости уничтожения «либеральной сволоты». Речь идет о высказываниях в Facebook политолога Олега Матвейчева, получивших большой резонанс.

Высшая школа экономики считает неприемлемыми высказывания профессора Олега Матвейчева – они содержат мотивы ненависти и вражды и тем самым нарушают правила внутреннего распорядка для сотрудников вуза. Об этом говорится в сообщении на сайте ВШЭ. Университет созовет комиссию по этике из-за слов Матвейчева, рассказал «Эху Москвы» директор по связям с общественностью Высшей школы экономики Андрей Лавров.

Нашумевший пост политолога Матвейчева под заголовком «Нужен 37 год» был опубликован в Facebook накануне. Профессора ВШЭ, известного своей работой на президентскую администрацию, возмутил отказ нескольких человек заполнить анкету Роспотребнадзора по прибытии из неназванной «неблагополучной» страны. Матвейчев призвал «уничтожить хирургическим путем» этих людей, а также подписчиков политика Алексея Навального.

Сейчас пост уже удален – по утверждению автора, это сделали администраторы Facebook. В беседе с «Газетой.ру» Матвейчев также назвал публикацию шуткой и заявил о готовности прийти на заседание комиссии по этике, чтобы объяснить свои слова.

Дата заседания комиссии по этике ВШЭ пока неизвестна.