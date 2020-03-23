В Калуге проверка проводится в отношении и.о. главврача областной больницы: во время пандемии он отправился в отпуск

В Калуге служебная проверка проводится в отношении исполняющего обязанности главного врача областной клинической больницы Владимира Кондюкова, который во время пандемии коронавируса отправился в отпуск, предположительно в Таиланд.

Кондюков возглавляет областную больницу с 2015 года. Он также представляет партию ««Единая Россия»» в региональном законодательном собрании. По данным на 23-е марта в Калужской области зафиксирован один случай заболевания коронавирусом – это мужчина, вернувшийся из Италии, — сообщает РИА.