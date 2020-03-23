На Ставрополье привлекут к ответственности врача-инфекциониста, по халатности заразившего короновирусом 11 человек

Это первое уголовное дело в России, напрямую связанное с распространением инфекции COVID-19.

В начале марта профессор кафедры инфекционных болезней Ставропольского государственного медицинского университета Ирина Санникова отправилась на отдых в Испанию. Не поставив в известность руководство ВУЗа. По возвращении домой она игнорировала 14-дневный карантин для профилактики распространения инфекции в период пандемии. Более того, Санникова, как ни в чем не бывало, продолжала читать лекции в Университете, участвовала в конференции , посещала по работе различные учреждения и ведомства.

Спустя несколько дней Санникова почувствовала недомогание. Ее доставили в больницу. Где и диагностировали короновирусную инфекцию.

В пресс-службе СКР России по Ставрополью сообщили, что возбудили против профессора-инфекциониста уголовное дело по статьям Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей и Халатность. Добавим, что помимо преподавательской деятельности, Санникова является главным внештатным инфекционистом Минздрава Ставропольского края.

В руководстве региона поведение Ирины Санниковой назвали «безответственным».