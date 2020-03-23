Канада и Австралия отказались отправлять своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио

Они призывают перенести соревнования на год из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня впервые допустил возможность переноса Олимпиады.

Национальный олимпийский комитет Норвегии также обратился к властям страны с просьбой не отправлять спортсменов на Олимпийские игры в Токио, если они не будут перенесены из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщила президент НОК Норвегии Берит Хьёлль, чьи слова приводит Норвежское телеграфное бюро.

В свою очередь, Олимпийский комитет России призывает мировое спортивное сообщество не паниковать из-за коронавируса и готовиться к Олимпиаде.

Международный Олимпийский комитет обещает принять решение по играм-2020 в течение четырех недель. «Торопиться не стоит», — считает олимпийская чемпионка Софья Великая.

Игры в Токио должны начаться 24 июля.