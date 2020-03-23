Мэр Москвы Сергей Собянин попросил соблюдать домашний режим пожилых людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. В условиях распространения коронавируса власти просят ограничить контакты с другими людьми.

Эти категории граждан получат разовую материальную помощь, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти также обещают помочь с доставкой продуктов, лекарств и решением других бытовых проблем.

Заявление мэра носят рекомендательный характер, — сказала в эфире «Эха Москвы» член Комиссии по здравоохранению Мосгордумы Людмила Стебенкова. Стебенкова добавила, что начислением выплат занимается центр социальной защиты населения, куда граждане могут обращаться самостоятельно. Обязательство соблюдать домашний режим не коснется руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения.

67-летний президент России продолжает работу в обычном режиме, но из-за угрозы распространения коронавируса массовых мероприятий с его участием не планируется, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле пока не рассматривают возможность перехода президента на удаленную работу из-за коронавируса. Требование столичных властей частично распространится на президентскую администрацию, — добавил Песков.

Людям старшего поколения нужно запретить выходить из дома из-за опасности заражения коронавирусной инфекцией, — считает руководитель Информационной службы канала RТVi Екатерина Котрикадзе.

Руководитель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предлагает запретить шумные ремонтные работы в домах во время карантина для пожилых людей. Обращение будет направлено мэру Собянину, — сказала Хованская в эфире «Эха Москвы». Хованская также считает, что в данной ситуации было бы уместно ужесточить наказание за несоблюдении закона о тишине.