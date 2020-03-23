МГД: компенсацию 4000 рублей в период карантинного режима получат как работающие, так и не работающие пенсионеры

Член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Евгений Герасимов подчеркнул, что компенсацию в размере 4000 рублей в период карантинного режима получат как работающие, так и не работающие пенсионеры. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Первая выплата будет произведена в течение трех дней в автоматизированной системе, а после 12 апреля еще одна выплата. Выплата полагается как работающим, так и не работающим пенсионерам в возрасте 65 лет и старше», — сказал он.

Депутат добавил, что к вопросу выплат гражданам, имеющим серьезные хронические заболевания, будут подходить индивидуально «Помимо этого, независимо от возраста находящегося на самоизлечении, выплату оформят в индивидуальном порядке после обращения. Там, в частности, и те, у кого больничный, обратятся в кол-центр, и там уже специалисты оценят, кто и как будет получать дополнительные средства», — заключил Е.Герасимов.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями граждан оставаться дома с 26 марта по 14 апреля, выходить на улицу разрешено только в случае крайней необходимости. Для компенсации дополнительных расходов гражданам, относящимся к этой категории, будет выплачено 4000 руб. Изменения вносятся в указ «О введении режима повышенной готовности» от 5 марта.