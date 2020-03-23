Столичные власти готовы в случае необходимости приспособить еще 10 корпусов больниц для пациентов с коронавирусом

Столичные власти готовы в случае необходимости приспособить еще 10 корпусов больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом объявил мэр Сергей Собянин, открывая отделение для зараженных COVID-19 в городской больнице № 67. На данный момент, по его словам, для лечения больных с подтвержденным диагнозом, а также тех, кто находится под подозрением, приспособлены корпуса семи московских клиник. Кроме того, напомнил мэр, в Новой Москве ведется строительство инфекционного центра.

По последним данным, в Москве зафиксировано 262 случая коронавируса, из них свыше 7о были выявлены за последние сутки.

