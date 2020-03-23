ФСБ отчиталась о задержании двух студентов по подозрению в намерении совершить вооруженное нападение на техникум

ФСБ отчиталась о задержании двух студентов по подозрению в намерении совершить вооруженное нападение на сахалинский техникум. По данным спецслужбы, в ходе обысков у молодых людей 2002 и 2003 годов рождения изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор и взрывчатые вещества. Также обнаружены их личные дневники, в которых описывалось планируемое нападение, сообщает ТАСС. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности. Наказание подразумевает до семи лет лишения свободы.