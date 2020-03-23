Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Обсуждались вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации и стабилизации обстановки в других районах, а также различные

аспекты военно-технического и гуманитарного сотрудничества, сообщает российское военное ведомство. По его данным, безопасность полета министра в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-35С ВКС России.

