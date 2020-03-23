В Госдуме призвали ввести запрет на проведение шумных работ в жилых домах в период карантинного режима. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«Если люди должны перейти на дистанционную работу, им надо создать условия, для того чтобы они дома могли работать. У нас в городе есть закон «О тишине». Там достаточно четкие правила, не только в вечерний период, но и днем определены часы для отдыха, когда нельзя проводить работы, связанные с шумом, которые не дадут возможности отдохнуть детям, старикам, больным людям и так далее. Так вот, надо нормы этого закона – это может сделать Сергей Семенович Собянин – сделать круглосуточными на период карантина», — сказала она.

Г.Хованская добавила, что в настоящее время полиция не имеет полномочий на вмешательство в случае нарушения режима тишины соседями.

«Проблема в том, что полиция не выходит по таким звонкам, объясняя это отсутствием соглашения с правительством Москвы. Это требует дополнительного финансирования из бюджета субъекта федерации. Такое соглашение надо заключать», — подчеркнула она.

За последние сутки в Москве были зафиксирован 71 новый случай коронавируса. Общее число заболевших по России составляет 438 человек.