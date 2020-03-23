Путин поручил Минпромторгу обеспечить всем необходимым подразделения, работающие с группами риска

Владимир Путин поручил Минпромторгу обеспечить всем необходимым подразделения, которые работают непосредственно с группами риска в связи с коронавирусом. Президент пояснил, что имеет в виду, в том числе, медперсонал, сотрудников МЧС, пограничные и таможенные службы.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заверил главу государства, что российские предприятия могут в несколько раз увеличить производство необходимых средств к началу апреля. Министр добавил, что в первую очередь планируется обеспечить масками систему здравоохранения, аптечные сети, а также потребности ряда служб, чтобы они могли выполнять свою работу.