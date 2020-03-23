СК возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста ставропольского Минздрава Ирины Санниковой

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста ставропольского Минздрава Ирины Санниковой. Ее обвиняют в нарушении режима частичного карантина в связи с коронавирусом. Врач, вернувшись из Испании, скрыла поездку и продолжила читать лекции, участвовать в совещаниях и научных конференциях. После этого ее госпитализировали с заражением COVID-19, а сотни людей пришлось помещать на карантин.

