Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде в период коронавируса

По возвращении из отпуска руководитель больницы Владимир Кондюков вышел на работу и даже успел прочитать ряд лекций. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша усомнился в целесообразности дальнейшего нахождения на должности Кондюкова. Также отмечается, что в отношении медика проводится служебная проверка.