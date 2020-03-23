Мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим и не посещать общественные места. Он пообещал им единовременную выплату по 4 тысячи рублей и помощь в доставке продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем. Кроме того, операторов связи обязали не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у этих категорий граждан. Также временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Людям старшего поколения нужно запретить выходить из дома из-за опасности заражения коронавирусной инфекции, потому что многие из них рискуют своим здоровьем, считает руководитель информационной службы RTVI Екатерина Котрикадзе. Екатерина Котрикадзе добавила, что у них в редакции RTVI соблюдается строгий карантинный режим.