В Минздраве полагают, что активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае

Это произойдет с изменением сезона в любом случае, сказал на онлайн пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог ведомства Николай Брико. Он добавил, что полного исчезновения вируса ждать не стоит из-за широкого распространения. В то же время врач назвал маловероятными прогнозы, что вирус охватит большую часть населения Земли, пояснив, что это было возможно в Средние века, когда инфекционные заболевания были неуправляемы, однако теперь сдерживающие мероприятия проводятся во всех странах.

Сейчас, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 300 тысячам. В России официально более 400 инфицированных.