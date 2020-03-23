Правительство отказало автоперевозчикам в просьбе приостановить работу системы «Платон» на время пандемии коронавируса

Вопрос обсуждался на прошлой неделе под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, было решено, что «система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок».

Совместное письмо с просьбой рассмотреть пакет мер поддержки автомобильных перевозчиков, в том числе приостановить систему по взиманию платы за проезд большегрузов, направили премьеру Михаилу Мишустину Ассоциация международных автомобильных перевозчиков и Союз транспортников России.

