Десятый самолет Минобороны вылетел в Италию с подмосковного с аэродрома Чкаловский

На борту Ил-76 российские военные и техника для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Ранее ведомство сообщило, что уже девять военных самолетов прибыли на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» в 30 км от Рима. Всего российская авиация доставила в страну около 100 военных вирусологов и эпидемиологов и восемь врачебно-сестринских бригад, а также необходимую технику для дезинфекции.

Об оказании помощи договорились в минувшую субботу президент России Владимир Путин и глава итальянского правительства Джузеппе Конте.