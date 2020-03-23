Мосгорсуд продлил на полгода содержание под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Это произошло в рамках начала судебного процесса против гражданина США.

Суд отклонил несколько ходатайств адвокатов, в том числе о том, чтобы дело Пола Уилана было возвращено в прокуратуру. Вместо этого Мосгорсуд назначил дату первого заседания по существу – 30 марта, хотя из-за ситуации с коронавирусом оно может быть перенесено на 13 апреля, рассказал адвокат Уилана Владимир Жеребенков. Кроме того, он пояснил, что защита намерена допросить 13 свидетелей-россиян, а также нескольких сотрудников диппредствительств США, Великобритании и Ирландии. Так она намерена доказать, что Уилан не мог быть разведчиком, поскольку является гражданином нескольких стран. В целом его адвокаты считают, что процесс против него займет месяц. Он будет проходить в закрытом режима из-за грифа «совершенно секретно».

По словам защиты, Уилану вменяют шпионаж в пользу американских спецслужб: у него была изъята флешка, на которой, по версии ФСБ, были сведения, содержащие гостайну. При этом, уверяют адвокаты, подсудимый считал, что на носителе были данные о его предыдущих посещениях России. Сам Уилан свою вину не признает и считает дело против него провокацией.

Помимо гражданства США Уилан имеет паспорта Великобритании, Ирландии и Канады.