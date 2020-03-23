Инфекционист Ставрополья, которая не самоизолировалась после приезда из Испании, стала фигурантом уголовного дела

Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, которая не самоизолировалась после приезда из Испании, стала фигурантом уголовного дела. Оно возбуждено по двум статьям – сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, и по статье халатность, — сообщает РИА.

У контактировавших с Санниковой, а это как минимум 11 человек, подозревают коронавирус.