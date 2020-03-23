Власти Москвы и области ввели обязательный карантин для пожилых людей из-за распространения коронавируса

Соблюдать домашний режим они должны будут с четверга и по меньшей мере до середины апреля.



Самоизолироваться предписано тем, кто находится в группе риска – это люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, такими как астма или сахарный диабет. Им рекомендуют ограничить контакты с другими людьми, не выходить из дома или уехать на дачу. Работодатели обязаны либо перевести их на удаленную работу, либо предоставить оплачиваемый отпуск, либо отправить на больничный. Об этом говорится в блоге столичного градоначальника Сергея Собянина. Сообщается, что ходить за продуктами и лекарствами для тех, кто окажется в карантине, будут социальные службы. Чтобы покрыть возможные дополнительные расходы, связанные с самоизоляцией, в Москве выплатят 4 тысячи рублей, в области – 3, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Причем половина суммы переведут только по окончании домашнего режима при условии его соблюдения. Отмечу, что новые правила не затронут только руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, а также для работников здравоохранения, то есть, к примеру, 67-летнего президента России введенный запрет не коснется.

В соответствии с распоряжением властей, теперь мобильным операторам запрещено отключать телефоны и интернет при отрицательном балансе у пожилых москвичей. Кроме того, отменяется начисление штрафов за просрочку по ЖКХ.