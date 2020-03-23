Глава комиссии спортсменов при ОКР: Пока не стоит торопиться с принятием решения о проведении Олимпиады в Токио

Олимпийский комитет России в свое заявлении выразил уверенность в том, что МОК и оргкомитет Олимпиады в Токио смогут принять взвешенные решения по будущему Игр 2020 года. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель комиссии спортсменов при ОКР, олимпийская чемпионка Софья Великая, пока не стоит торопиться с принятием решения о проведении Олимпиады.

«Пока никаких решений принято не будет, будет идти наблюдение в течение четырех недель, что будет твориться с ситуацией в мире. И от этого будут отталкиваться. При этом будут другие вопросы решаться оставшихся отборочных турниров, допинг тестов, то есть на данный момент надо набраться терпения и ждать, как будут развиваться события. Организаторы олимпиады будут активно решать возможные варианты, в том числе и ОКР», — сказала она.

С.Великая добавила, что ввиду усиленных мер по борьбе с коронавирусом наши спортсмены вынуждены изменить систему тренировок. Но, несмотря на это, они продолжают готовиться к предстоящим соревнованиям.

В пресс-релизе на официальном сайте ОКР отмечено, что позиция комитета в отношении проведения Олимпиады-2020 в Токио строится на необходимости обеспечения безопасности жизни и здоровья участников и гостей Игр.