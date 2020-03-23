ФСБ сообщила о задержании двух подростков, которые, как утверждается, готовили нападение на техникум на Сахалине

Центр общественных связей распространил оперативную видеосъемку следственных действий в доме одного из задержанных, где находились взрывчатые вещества, самодельная бомба и обрез охотничьего ружья, — сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.