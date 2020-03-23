Канцлер Германии Ангела Меркель, которая сейчас находится на домашнем карантине, чувствует себя хорошо. Она участвовала в заседании правительства в режиме видеоконференции, — сообщил вице-канцлер Олаф Шольц.

В воскресенье стало известно, что врач, который делал Меркель профилактическую прививку, заразился коронавирусом. Теперь канцлеру придется регулярно проходить тесты.