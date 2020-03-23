Канцлер Германии Ангела Меркель, которая сейчас находится на домашнем карантине, чувствует себя хорошо. Она участвовала в заседании правительства в режиме видеоконференции, — сообщил вице-канцлер Олаф Шольц.
В воскресенье стало известно, что врач, который делал Меркель профилактическую прививку, заразился коронавирусом. Теперь канцлеру придется регулярно проходить тесты.
Ангела Меркель, которая сейчас находится на домашнем карантине, чувствует себя хорошо
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая сейчас находится на домашнем карантине, чувствует себя хорошо. Она участвовала в заседании правительства в режиме видеоконференции, — сообщил вице-канцлер Олаф Шольц.