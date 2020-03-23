Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова не видит необходимости во всеобщем карантине

Профилактических мероприятий, которые проводятся сейчас, вполне достаточно, чтобы инфекция активно не распространялась, — считает Малинникова. Она также добавила, что экспресс-тестов по определению коронавируса не будет – исследования должны делать только специальные лаборатории, а в России сейчас их более двух десятков.