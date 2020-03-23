Москвичи, страдающие сахарным диабетом, заболеваниями легких, а также перенесшие инфаркт или инсульт, вне зависимости от возраста, должны оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса, — сообщили журналистам в оперативном штабе.
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, соблюдать режим самоизоляции также должны пожилые москвичи старше 65 лет.
Москвичи, страдающие сахарным диабетом, заболеваниями легких, вне зависимости от возраста должны оставаться дома
Москвичи, страдающие сахарным диабетом, заболеваниями легких, а также перенесшие инфаркт или инсульт, вне зависимости от возраста, должны оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса, — сообщили журналистам в оперативном штабе.