Москвичи, страдающие сахарным диабетом, заболеваниями легких, вне зависимости от возраста должны оставаться дома

Москвичи, страдающие сахарным диабетом, заболеваниями легких, а также перенесшие инфаркт или инсульт, вне зависимости от возраста, должны оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса, — сообщили журналистам в оперативном штабе.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, соблюдать режим самоизоляции также должны пожилые москвичи старше 65 лет.