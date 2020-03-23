В Гааге сегодня возобновились слушания по делу о катастрофе «Боинга» над Донбассом

Судебное заседание прошло в усеченном составе из-за ситуации с коронавирусом.

Суд над тремя россиянами и одним украинцем, обвиняемыми в причастности к уничтожению малайзийского «Боинга», сегодня возобновился совсем ненадолго. Судья Хендрик Стейнхаус пошел навстречу защите фигурантов, которая ранее указывала на недостаток времени для ответа на запросы прокуратуры. В итоге решено было отложить решения по дополнительным расследованиям до слушаний, которые начнутся 8 июня. Заседание продлилось всего 45 минут, передает Associated Press.

Из-за коронавируса оно проходило за закрытыми дверями, а зал оставался полупустым – число адвокатов и прокуроров было сокращено, членам семей погибших и сотрудникам СМИ запретили посещать заседания. За происходящим можно было наблюдать по видеосвязи. Меры предосторожности коснулись даже судей – между их креслами оставили по одному пустому сиденью.

Ни один из обвиняемых не явился в суд по делу о гибели «Боинга». По версии следствия, самолет был уничтожен с помощью установки «Бук», принадлежащей российским вооруженным силам.