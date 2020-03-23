Российские и итальянские военные провели консультации по вопросам работы российских вирусологов, прилетевших в Италию

Российские и итальянские военные провели консультации по вопросам работы группы российских вирусологов, которые прилетели в Италию помогать бороться с коронавирусом.

Ранее Министерство обороны сообщило, что около ста российских военных специалистов и оборудование переброшены в Италию девятью самолетами.

В Кремле подчеркивают, что Россия оказывает помощь Италии безо всяких условий, не рассчитывая на какие-то ответные шаги. В частности, в том, что касается отмены санкций. В то же время сама идея отмены взаимных санкций в условиях распространения коронавируса заслуживает внимания, – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее сенатор Константин Косачев высказал мнение, что на фоне коронавируса и колебания валютных курсов назрела необходимость в тотальной отмене любых экономических санкций.