ВШЭ сочла неприемлемыми высказывания своего профессора Олега Матвейчева о «либеральной сволоте»

Высшая школа экономики сочла неприемлемыми высказывания своего профессора Олега Матвейчева о «либеральной сволоте». В ВУЗе пообещали созвать комиссию по этике с целью дать оценку его словам.

Речь идет о публикации Матвейчева в Фейсбуке, озаглавленной «Нужен 37-й год». Использованные в ней выражения, как считают в ВШЭ, нарушают правила внутреннего распорядка, поскольку содержат мотивы ненависти и вражды.

На своей странице профессор рассказал о том, что в одном из столичных аэропортов наблюдал некую «либеральную пару», которая, по его словам, отказалась заполнять анкету для людей, приехавших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Как утверждает Матвейчев, они якобы сказали, что «приехали в совок», а документы заполнили только после угрозы госпитализации в инфекционную больницу. Таких людей он назвал «либеральной сволотой» и выразил мнение, что из-за них, по его словам, «умирают наши близкие».

Профессор ВШЭ призвал также «уничтожать либералов хирургическим путем», отправляя их, в частности, на «урановые рудники». К «либеральной сволоте», в свою очередь, Матвейчев отнес всех участников митингов, читателей оппозиционных пабликов в соцсетях и подписчиков политика Алексея Навального.

Сама публикация уже удалена, а в интервью интернет-изданию «Газета.ру» Матвейчев назвал ее «обычным шуточным троллинг-постом».

Матвейчев в прошлом являлся политтехнологом, работал в Администрации президента и в предвыборном штабе Владимира Путина, а также был вице-губернатором Вологодской и Волгоградской областей.