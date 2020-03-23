Правительство значительно расширило список системообразующих компаний

В него вошли, в частности, продуктовые сети ВкусВилл и Ашан, сетевые предприятия общественного питания Макдональд и Бургер Кинг, а также продавцы непродовольственных товаров Спортмастер и Икея. Всего в списке около 600 компаний, — сообщает газета Ведомости.

По словам экспертов, включение в список системообразующих позволит компаниям получать доступ к льготному кредитованию и госгарантиям.