В США в нескольких штатах власти начали освобождать заключенных, чтобы предотвратить вспышки коронавируса в тюрьмах

В США в нескольких штатах власти начали освобождать заключенных, чтобы предотвратить вспышки коронавируса в переполненных тюрьмах, — сообщает Уолл-Стрит Джорнал.

Прежде всего, на свободу отпускают людей, совершивших нетяжкие преступления, больных и пожилых. В нескольких штатах у сотрудников тюрем обнаружили коронавирус. Заключенных отправили на карантин.

США находится на третьем месте по количеству заболевших. Подтвержденных случаев коронавируса более 35 тысяч.