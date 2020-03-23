Российские военные самолеты доставили в Италию последние группы специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом

Российские военные самолеты ИЛ-76 доставили в Италию последние группы специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом. В Минобороны уточнили, что вчера из Москвы вылетели 7 самолетов, а сегодня утром еще два.

Италия опередила Китай по количеству жертв коронавируса. В этой стране умерли более пяти тысяч четырехсот человек.