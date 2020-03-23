Фонд Потанина выделит миллиард рублей некоммерческим организациям, которые помогают социально-незащищенным гражданам

Благотворительный фонд Владимира Потанина выделит миллиард рублей некоммерческим организациям, которые помогают социально-незащищенным гражданам. Как отмечается в пресс-релизе Фонда, в условиях распространения коронавируса нагрузка на такие НКО существенно увеличилась при том, что традиционные инструменты сбора средств стали менее доступными.

Фонд подчеркивает, что люди, попавшие в тяжелую ситуацию, не останутся без помощи.