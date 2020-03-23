В России наращиваются объемы производства медицинской техники: аппаратов искусственной вентиляции легких, тепловизоров, дистанционных измерителей температуры, — сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он рассчитывает. Что к середине апреля производство медицинских масок вырастет до 5 миллионов штук в сутки

В первую очередь масками будут обеспечивать систему здравоохранения, аптечные сети, а также ряд служб, таможню, пограничников и МВД.