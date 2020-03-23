Прокуратура Германии завела дело против зятя российского премьер-министра

Швейцарская газета «Тагесанцайгер» распространила сведения об уголовном расследовании, которое ведется в Германии против Александра Удодова, зятя российского премьер-министра Михаила Мишустина.

С 2013 года прокуратура города Кобленц, расположенного в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, ведет дело в отношении Удодова и нескольких фирм из его сферы влияния по подозрению в отмывании денег на территории ФРГ. Зять Мишустина – один из собственников фрахтового предприятия VG Cargo, расположенного в грузовом аэропорту Франкфурт-Хан. Прокуратура подозревает, что в 2012 году через фирму прошли финансовые средства, полученные в результате сокрытия налогов в России.

Информацию о махинациях, которые проводятся через немецкую фирму, компетентная прокуратура в Германии получила в ходе правовой помощи из Цюриха. По просьбе немецких коллег местная прокуратура конфисковала банковские документы 21 фирмы. В 2018 году они были переправлены в ФРГ. Жалоба против конфискации была отведена. Следователи аргументировали это тем, что речь идет об «оффшорных обществах».

VG Cargo подозревается в отмывании НДС из России на сумму 80 миллионов швейцарских франков. Не менее трех миллионов были переправлены через швейцарские счета фирм Удодова, расположенных на Виргинских островах и Кипре.

Странным кажется прокуратуре в Кобленце увеличение основного капитала фирмы за счет наличных средств на общую сумму более 13 миллионов евро. Дважды один из собственников зачислил их на счет предприятия. Следователи задаются вопросом о происхождении столь крупных наличных денег. Подобные вливания также кажутся им подозрительными.

Удодов не отвечает на вопросы прокуратуры и не дает сведений о своем имуществе. Молчит также его швейцарский адвокат, представляющий его по делу предприятий.