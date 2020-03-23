Проведение Летней олимпиады в Токио предстоящим летом становится все менее вероятным

Сегодня о возможности переноса соревнований сообщили японские власти. А некоторые страны уже заявили о том, что не пустят своих спортсменов на Игры.

Первой в списке отказников оказалась Канада. Олимпийский комитет страны сообщил , что не будет отправлять своих спортсменов в Токио из-за коронавируса. И призывает МОК и Международный Паралимпийский комитет перенести игры на будущий год.

Планета переживает сейчас разгар глобального кризиса в области здравоохранения, который сейчас гораздо важнее спорта— говорится в сообщении.

С аналогичным призывом выступил и НОК Австралии, отметив, что попросту не смогут собрать олимпийскую команду к июлю.

Ранее Организаторы игр в Токио отмечали, что прорабатывают варианты переноса игр из-за коронавируса. И лишь правительство Японии продолжало настаивать на том, что игры должны пройти в соответствии с графиком . Но сегодня и там признали, что согласятся с переносом игр, запланированных на лето этого года. В том случае, если Международный Олимпийский Комитет примет такое решение.

Летние Олимпийские Игры 2020 планировали провести в Токио с 24 июля по 8 августа.