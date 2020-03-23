В России контактировавших с больными коронавирусом будут отслеживать по геолокации телефонов

Об этом говорится на сайте правительства. Граждане будут получать уведомление о том, что они контактировали с больными и предупреждение о необходимости самоизоляции.

На заседании с вице-премьерами сказал глава правительства Михаил Мишустин также сказал, что на закупку оборудования для борьбы с коронавирусом выделено более 20 миллиардов рублей. Деньги пойдут на поддержку медицинской и фармацевтической промышленности.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, за последние сутки в стране зарегистрировано более 70 новых случаев заражения коронавирусом, все – в Москве. Общее число заболевших составляет 438 человек.