Режим самоизоляции в Москве распространят на всех пожилых граждан

Соответствующая мера вводится в связи с распространением коронавируса. Об этом в своем видеообращении сказал мэр города Сергей Собянин.

Собянин также поручил компенсировать пожилым людям, расходы, которые могут возникнуть в самоизоляции. На эти цели будет выделено по 4 тысячи рублей каждому. Кроме того, операторы связи обязаны не отключать их телефоны и интернет даже при нулевом и отрицательном балансе, а управляющие компании не могут взимать пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Как сказал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, призыв Собянина частично распространится и на сотрудников администрации Кремля.