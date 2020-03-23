Руководство ВШЭ обратилось в совет комиссии по этике с просьбой дать оценку высказываниям профессора Матвейчева

Руководство Высшей школы экономики обратилось в совет комиссии по этике с просьбой дать оценку высказываниям профессора Олега Матвейчева о «либеральной сволоте». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров.

Ранее профессор ВШЭ Матвейчев опубликовал на своей странице в соцсетях пост, где призвал «уничтожить хирургическим путем» и «эвакуировать в северные края» либералов и оппозиционеров.

«Высказывания, допущенные нашим профессором Олегом Матвейчевым, являются неприемлемыми. Они нарушают новые правила для сотрудников ВШЭ. Эти правила были приняты в январе 2020 года, и по этим правилам наши сотрудники не имеют права допускать публичные высказывания, содержащие мотивы ненависти и вражды, вне зависимости ни от чего», — сказал А.Лавров.

В этой связи, добавил А.Лавров, руководство ВШЭ обратится к совету комиссии по этики с просьбой дать оценку этому высказыванию. Дата заседания по не определена, так как университет сейчас перешел на дистанционное обучение.

«Заседание комиссии (по этике) может быть проведено как очно, так и заочно. Пока решения на эту тему нет, никакой спешки в этом нет. Тем более университет перешел на дистанционную работу, связанное с коронавирусом. И как только заседание состоится, мы проинформируем об итогах», — отметил А.Лавров.