Город Гуанчжоу отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправит из Свердловской области в Китай

Китайский побратим Екатеринбурга, город Гуанчжоу отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в Китай, — сообщил Интерфаксу руководитель Свердловского отделения Красного Креста Дмитрий Вершинин. По его словам, китайская сторона мотивировала отказ тем, что в Свердловской области также достаточно сложная ситуация с коронавирусом.

Всю собранную гуманитарную помощь направят жителям региона. Это лекарства, медицинские маски, бинты и вата.