ЦИК попросил регионы отложить печать и публикацию информационных и агитационных материалов о предстоящем голосовании

Центризбирком попросил регионы отложить печать и публикацию информационных и агитационных материалов о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию, — пишет газета «Коммерсантъ». Это связывают с возможным переносом сроков голосования

Глава ЦИКа Элла Памфилова считает, что решение может быть принято до конца марта. В Кремле подтвердили, что голосование может быть перенесено, если этого потребует ситуация. Пока никаких решений по этому поводу нет.