Минкомсвязи поручено создать систему отслеживания граждан, которые контактировали с заразившимися коронавирусом

Минкомсвязи поручено создать систему геолокационного отслеживания граждан, которые контактировали и остаются в контакте с заразившимися коронавирусом. При этом новая система должна предусмотреть возможность оповещения россиян о самом факте контакта с носителем вируса.

Система должна заработать уже на этой неделе, — сообщает Znak.com.