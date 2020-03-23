Люди старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, должны оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14-е апреля. Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор московской области Андрей Воробьев.

Власти пообещали этим категориям гражданам разовую материальную помощь. В Москве это 4 тысячи рублей, а в Подмосковье — 3 тысячи.

Кроме того, в Москве операторов связи обязали не отключать пожилым людям телефоны и интернет и не взимать пени и штрафы за просрочку оплаты коммунальных услуг.

Кроме того, власти обещают помочь с доставкой продуктов, лекарств и решением других бытовых проблем.