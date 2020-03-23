Польша выступает за перенос Олимпийских игр в Токио на более поздний срок в связи с распространением коронавируса

По мнению Национального Олимпийского комитета, здоровье и безопасность спортсменов превыше всего. Кроме того, в нынешних условиях невозможно должным образом подготовиться к соревнованиям и обеспечить равные шансы для всех, — подчеркивается в заявлении. Ранее Канада и Австралия также высказались за перенос Олимпиады.

Сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ впервые допустил такую возможность. «Ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду», — приводит слова Абэ японское агентство Киодо.