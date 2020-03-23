В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом «Боинге» в Донбассе в 2014-м году

Как передает ТАСС, из-за ситуации с распространением коронавируса заседание проходит в усеченном составе и продлится всего один день, после чего, как ожидается, в процессе сделают перерыв до начала лета.

Еще до начала суда экс-глава украинского МИДа Павел Климкин выражал уверенность, что рано или поздно на скамье подсудимых окажутся и российские военные чиновники.

Климкин не стал называть фамилии тех, кто, по его мнению, причастен к крушению МН17. Сейчас обвинения предъявлены трем россиянам и одному украинцу. По данным Международной следственной группы, самолет был сбит российской зенитной установкой «Бук», прибывшей из Курской области.