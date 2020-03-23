ЦИК приостановил агитацию за голосование по поправкам в Конституцию

Между тем, из регионов приходят сообщения о мобилизации явки в день голосования 22 апреля.

Центризбирком дал региональным избирательным комиссиям указание приостановить печать и публикацию агитационных материалов о голосовании по поправкам в Конституцию. Также им рекомендовано не начинать подомовой обход граждан. Как пишет «Коммерсант», это связано с возможным переносом сроков плебисцита.

В самих же регионах, напротив, лишь набирает ход кампания по мобилизации электората. Так, в Ярославле главам жилищных кооперативов Дзержинского района разослали факсограммы с требованием обеспечить явку избирателей на участки, передает «МК Ярославль». Документ был подписан главой районной администрации Екатериной Мусиновой, но сама она заявила, что речь идет о самоуправстве ее подчиненной.

Между тем, портал «Тайга.инфо» пишет, что членов участковых избирательных комиссий в регионах Сибири отправили на поквартирный обход для информирования населения о голосовании. При этом многие работники комиссий – преклонного возраста и находятся в группе риска по заболеванию коронавирусом.

На минувшей неделе президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования, если этого потребует ситуация вокруг коронавируса.