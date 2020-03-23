Рекомендация людям старше 65 находиться дома из-за коронавируса коснется также и администрации Кремля – Песков

Рекомендация мэра Москвы Сергея Собянина людям старше 65 находиться дома из-за коронавируса коснется также и администрации Кремля, но на президента В.Путина это не распространится. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос журналиста, не собирается ли президент РФ показать пример и не выходить на работу, или предпринять другие меры безопасности, в частности, носить медицинскую маску, Д.Песков ответил: «Президент живет в государственных резиденциях, он не живет в своей квартире. Он чаще, где живет, там и работает. Поэтому у него это относительное понятие. Что касается ношения маски, там, где публичные мероприятия, мы заранее просим медиков сдать тесты участников мероприятий. Так было в Крыму, мы уже об этом говорили. Думаю, что этой практики мы будем следовать и дальше. Президент пока работает. Сейчас массовых мероприятий уже никто не проводит, и никто не задумываются, было бы это неразумно делать. Но работа есть работа, тем более работа президента — она осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих рекомендательных документах», — сказал он.

Также Д.Песков отметил, что призыв властей Москвы к людям старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями не выходить из дома из-за пандемии коронавируса частично распространится и на сотрудников администрации Кремля.

«Да, в Москве эти ограничения будут введены с 26 марта. Есть такая установка мэры Москвы. И если я не ошибаюсь, там есть оговорка в отношении определенной категории людей, работа которых связана с руководством направлений и т.д. Думаю, что частично это будет распространяться и на администрацию. Конечно не все люди, страдающие хроническими заболеваниями, к указанными в соответствующем установку мэра Москвы, и возрастом старше, смогут быть дома. Вместе с тем, безусловно, решение выполнить эту установку мэра Москвы, будет встречена с пониманием в администрации президента», — отметил он.