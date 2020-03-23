Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Глава внешнеполитического ведомства встретится с президентом Ашрафом Гани и его недавним оппонентом на выборах Абдуллой Абдуллой, который не признал итогов голосования и провел собственную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Как пишет Интерфакс, по всей видимости, задача Помпео будет заключаться в спасении мирного договора, заключенного между США и запрещенным в РФ движением «Талибан» в конце февраля. Выполнение договоренностей столкнулось с целым рядом проблем.